Campi Flegrei, suolo sollevato di 1 metro dal 2011 ad oggi

Il sollevamento del suolo dei Campi Flegrei ha raggiunto quota 1 metro da gennaio 2011 ad oggi. Questo il dato contenuto nel bollettino di sorveglianza vulcanica dei Campi Flegrei, che fa riferimento alla settimana dal 13 al 19 marzo, pubblicato nelle ultime ore dall'Osservatorio Vesuviano/Ingv. Il sollevamento è stato registrato dalla stazione Gps di Rione Terra.

Dagli inizi di gennaio 2023 è ripreso il trend in sollevamento, il cui andamento medio è ritornato ai valori registrati nel precedente mese di novembre 2022 (15±3 mm/mese).

25 eventi sismici localizzati in una settimana

Nel periodo a cui fa riferimento il bollettino, sono stati localizzati nell'area dei Campi Flegrei 25 terremoti con magnitudo superiore allo zero. Il più forte, di magnitudo 2.8, è stato registrato alle 23.40 del 13 marzo.

I parametri geochimici

Per quanto riguarda i parametri geochimici monitorati nel periodo di riferimento, non si segnalano variazioni significative. Il sensore di temperatura installato in una emissione fumarolica a 5 metri dalla fumarola principale di Pisciarelli ha mostrato variazioni nell’intervallo tra ~80°C e ~87°C con un valore medio di ~82°C, temperatura minore di quella di condensazione del fluido fumarolico.

"Sulla base dell’attuale quadro dell’attività vulcanica sopra delineato, non si evidenziano elementi tali da suggerire significative evoluzioni a breve termine", si legge nella nota finale del bollettino di monitoraggio settimanale dei Campi Flegrei a cura dell'Osservatorio Vesuviano/Ingv.