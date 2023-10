Campi Flegrei, quali sono i segnali che possono preannunciare l'arrivo di una scossa

“Quello che registriamo sono deformazione del suolo, terremoti, degassamento, risalita di grandi quantità di gas”. A parlare è il direttore dell’Osservatorio Vesuviano di Napoli - Ingv, Mauro Di Vito, che ha spiegato al TgLa7 quali sono i segnali che possono preannunciare l’arrivo di una scossa nei Campi Flegrei.

“La magnitudo massima che è avvenuta in questo periodo è stata di quattro e due e fortunatamente non ha prodotto danni alle abitazioni, ma il messaggio è che bisogna lavorare molto sull'informazione, bisogna lavorare molto anche sulla valutazione di quelle che possono essere le risposte locali. E su questo gli enti stanno lavorando molto: la Regione, il Comune e la Protezione civile nazionale, per rendere sempre più efficaci le misure; per contrastare quelli che possono essere i problemi associati a un fenomeno con cui le persone devono purtroppo convivere”, ha aggiunto Di Vito.