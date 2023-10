Campi Flegrei, il ministro Musumeci: "Previsto un piano esodo in relazione al bradisismo"

Nel provvedimento che il Governo sta preparando in relazione alle scosse di terremoto nella zona dei Campi Flegrei "è previsto un piano di esodo in relazione al bradisismo, perchè per il rischio vulcanico il piano esiste già e va soltanto aggiornato". Lo ha detto il ministro per la Protezione Civile, Nello Musumeci, al Tg1 Rai.

"Si tratta di uno strumento che verrà adottato soltanto in casi di estrema necessità, ma averlo, elaborarlo e tenerlo aggiornato è una buona pratica di prevenzione". Il decreto, ha spiegato Musumeci "prevede altri tre punti: un piano per valutare la vulnerabilità del patrimonio edilizio esistente, sia pubblico che privato; un Piano per la comunicazione, che assume una funzione importantissima: in questo momento non bisogna creare allarmi ma non bisogna neanche sottovalutare, e pensiamo di coinvolgere anche le scuole. E il potenziamento delle strutture di protezione civile presso gli enti locali".

Il ministro in precedenza aveva parlato della situazione anche ai microfoni di Rainews24: "Il rischio zero non esiste: stiamo monitorando la situazione, le scosse continueranno in una entità non preoccupante ma bisogna stare all'erta: la scienza è certa fino ad un certo punto, bisogna stare tutti attenti. Se 40 anni fa ci fosse stata attenzione forse oggi si poteva ridimensionare la situazione".