La Campania è tornata arancione: tutte le regole da seguire sino al 6 marzo

Da oggi la Campania è tornata arancione e resterà tale sino al 6 marzo. A causare tale passaggio restrittivo l'incremento dell'indice Rt dovuto ad un generale peggioramento dei dati sul contenimento della pandemia Covid in Campania. Anche ieri si sono registrati assembramenti sul lungomare e nelle zone ad alta densità di movida. In via Bisignano i vigili hanno chiuso la strada simbolo dei baretti a tempo a causa delle troppe presenze.

Ecco un breve vademecum sulle regole da seguire in zona arancione.

-È Vietato circolare dalle ore 22 alle ore 5 del mattino, salvo comprovati motivi di lavoro, necessità e salute.

-Vietati gli spostamenti in entrata e in uscita da una Regione all’altra E DA UN COMUNE AD UN ALTRO, salvo comprovati motivi di lavoro, studio, salute, necessità. Raccomandazione di evitare spostamenti non necessari nel corso della giornata all'interno del proprio Comune. Le visite a casa sono sempre limitate a un massimo di due persone (ESCLUDENDO DAL CONTEGGIO RAGAZZI SOTTO I 14 ANNI E DISABILI) per una sola volta al giorno, e in zona arancione sono limitate solo nel comune di residenza dove vi è ancora libertà di circolazione.

- Chiusura al pubblico di bar e ristoranti, 7 giorni su 7. L’asporto per i bar è consentito fino alle ore 18, per la ristorazione fino alle 22,00. Per la consegna a domicilio non ci sono restrizioni.

- Chiusura dei negozi al dettaglio nei centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, punti vendita di generi alimentari, tabaccherie ed edicole al loro interno

-Sospensione di attività di sale giochi, sale scommesse, bingo e slot machine anche nei bar e tabaccherie.

-Restano chiuse piscine, palestre, teatri, cinema. Restano aperti i centri sportivi per attività prettamente individuali.