Folla in strada, chiusa la via dei baretti per troppi assembramenti

Dalle 17 di oggi e fino a quando la folla non si è diradata

foto di via Bisignano oggi del Comitato Chiaia Viva e Vivibile

Via Bisignano, la strada simbolo dei 'baretti' di Chiaia, è stata chiusa oggi pomeriggio per un elevato assembramento di persone. La chiusura, decisa dalla Questura di Napoli, è scattata alle 17 ed è durata fino a quando le persone non si sono allontanate.

Assembramenti anche a piazza del Gesù e segnalazioni nell'area di Banchi Nuovi, davanti all'Istituto Orientale e a Mezzocannone.

Traffico nella zona museo-via Foria e da Fuorigrotta in direzione Pozzuoli.