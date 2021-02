Folla sul lungomare: "A pranzo nell'ultimo giorno di zona gialla"

Nell'ultimo giorno di zona gialla i napoletani si sono riversati in strada. Tra le zone più affollate quella del lungomare, transennato dalle forze dell'ordine per contenere la calca. "Siamo venuti a pranzare qua a Napoli, in questo ultimo giorno di zona gialla. Una bella giornata all'insegna del bel tempo. In merito al virus non si tratta di avere paura o meno, ma bisogna rispettare le regole", hanno detto due ragazzi a NapoliToday.

Folla anche nei ristoranti. Queste le parole di una ristoratrice: "Siamo alle battute finali. La giornata è andata come doveva andare, come di solito va nel weekend. La roba che avevamo a terra sta sempre là, tranne quello che finisce, ma cerchiamo di regolarci".