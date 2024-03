Cannavacciuolo: "Apro tante attività per far crescere i giovani nella mia azienda"

"Oggi si parla molto di cucina e del fatto che le persone non vengono più a lavorare nei ristoranti. Io vado dal fabbro e mi dice che non ha manodopera, vado dal parrucchiere e mi dice lo stesso. E' un problema generale, non solo per la cucina. Noi dobbiamo essere dei professionisti, dobbiamo prendere questi ragazzi di 20 anni che hanno voglia e ci fanno veramente le scarpe perchè hanno voglia di arrivare. Io ho dei ragazzi con i quali davvero devo inca..armi per mandarli a casa. Perchè hanno sempre la voglia di seguire un progetto, di vedere un traguardo. E' logico che se tu fai lavorare questi ragazzi di 20 anni senza un progetto, senza un traguardo e li butti solamente in una cucina, diventa difficile farli innamorare di questo lavoro. Noi dobbiamo dare loro un obiettivo". Così Antonino Cannavacciuolo si è espresso nel corso di una lunga intervista rilasciata alla trasmissione Rai "Stasera c'è Cattelan".

"Io apro tante attività per far crescere i giovani nella mia azienda. Oggi sei un commis, poi diventi chef grande, poi secondo chef, poi diventi chef, poi avrai un tuo ristorante. Quello è l'obiettivo che deve avere un giovane", ha aggiunto il noto chef stellato napoletano.