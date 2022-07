Vomero, punta la pistola contro il garagista e tenta di rubare l'auto

Un uomo è entrato in un garage armato di pistola, ha puntato l’arma alla tempia del garagista intimandogli di consegnare una delle auto, ed è scappato a bordo di una della vetture in custodia. Tempestivo è stato l'intervento di un maresciallo dei carabinieri in borghese che si trovava in zona e che lo ha inseguito fermandolo dopo qualche centinaia di metri. Durante il breve inseguimento l'automobilista ha abbattuto una serie di paletti e si è schiantato contro una pianta. Poco dopo è giunta sul posto la polizia che lo ha arrestato e portato in caserma.

L'autore del tentato furto, avvenuto in un Garage in via S.Giacomo dei Capri, nel quartiere Vomero-Arenella, è un quarantenne napoletano, che vive in zona ed è noto come “Il Castoro”. Secondo alcune indiscrezioni, l'uomo avrebbe di recente perso la custodia dei tre figli per uso di droghe e alcol.