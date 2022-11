Vomero, rapina a mano armata nell'ufficio postale: è caccia ai criminali anche con un elicottero

Due banditi, con il volto coperto, hanno messo a segno questa mattina una rapina nell'ufficio postale di via Gomez d'Ayala al Vomero, a pochi passi dallo stadio Collana. I rapinatori si sono fatti consegnare il contante che era in cassa dai dipendenti, previa minacce, per poi dileguarsi.

Non si registrano feriti.

E' caccia ai criminali, in azione volanti della polizia e un elicottero sta sorvolando la zona (video di Ramona T.)