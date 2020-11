Lungomare affollato, il Covid non ferma la voglia di sole e mare|FOTO

Alto numero di presenze sul lungomare, complice il sole e temperature più primaverili che autunnali, nonostante i tanti appelli ad evitare (anche all'aperto) assembramenti in questa difficile fase per il Covid a Napoli.

Ristoranti pieni e traffico su via Partenope ormai riaperta alle auto per i lavori che perdurano in Galleria Vittoria. I più temerari si sono distesi sugli scogli in costume a prendere il sole e c'è anche qualcuno in mare per fare magari l'ultimo bagno del 2020.