"Mi hanno rubato l'auto a via Caracciolo. A pochi metri dal Consolato Usa"

"Mi è stata rubata nella notte tra il 13 e il 14 Aprile sul lungomare di via Caracciolo", segnala a NapoliToday Emanuele, un lettore. Si tratta di una Alfa Romeo Stelvio GC977CV, che era parcheggiata in via Caracciolo numero 26, a pochi metri dal Consolato Americano.

"Il furto si è verificato intorno alle due del mattino. E' assurdo quello che è successo. Prego chiunque abbia notizie di farsi vivo", conclude.

Furti d'auto in aumento, quasi 1 su 3 avviene in Campania

Anche nel 2023 in aumento il fenomeno dei furti d'auto, pari al 5% rispetto all'anno precedente. E' quanto emerge dall'analisi "Stolen Vehicle Recovery 2024", redatta dall'Osservatorio di LoJack, la società americana parte di CalAmp e specializzata nei servizi telematici e nel recupero di veicoli rubati.

Secondo i dati raccolti e riportati dall'Ansa, nel mirino dei ladri, ormai da anni, ci sono principalmente gli Sport Utility Vehicles, le cui sottrazioni lo scorso anno hanno visto un vero e proprio boom che ha potato al superamento della soglia del 50% di incidenza sul totale autoveicoli rubati.

Il fenomeno colpisce in modo differente sul territorio, concentrando in Campania, Lazio, Puglia e Lombardia il 90% degli episodi criminali. Complessivamente, 9 episodi su 10 avvengono in quattro regioni a bollino rosso: Campania (quasi 1 furto su 3 avviene qui), Lazio (24%), Puglia (20%), Lombardia (14%), con un conseguente aumento dei costi assicurativi.

Si consolida, inoltre, il trend dei crimini messi a segno anche grazie al supporto di strumenti hi-tech, in primis attraverso la clonazione della chiave, che consente di portare via il veicolo in pochi secondi senza lasciare alcun segno di effrazione.