Marco Maddaloni lascia la casa del Grande Fratello per motivi personali

"Marco Maddaloni lascia momentaneamente la Casa di Grande Fratello per motivi personali". E' l'annuncio fatto dal programma tv Mediaset. Ignoti i dettagli al momento che hanno costretto il judoka a fare ritorno a casa.

Secondo quanto si apprende il concorrente ha lasciato il Grande Fratello al termine dell'ultima diretta con Alfonso Signorini - andata in onda su Canale 5 mercoledì 28 febbraio, dopo essere entrato nel confessionale ed è sparito. Dopo la puntata Maddaloni si è seduto a mangiare chiacchierando con i compagni del programma, successivamente è stato convocato dagli autori per registrare i commenti post puntata ma poi non ha fatto più ritorno nella casa, fino all'annuncio di stamane.