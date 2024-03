Le lacrime di Maria Esposito (Rosa Ricci) a Verissimo

Maria Esposito, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, ha raccontato la sua esperienza in Mare Fuori, dove interpreta Rosa Ricci, fornendo alcune anticipazioni sul suo libro Una luce tra i vicoli". La 20enne è cresciuta nei popolosi quartieri spagnoli: "Io e mia mamma siamo uguali, litighiamo ma dopo due secondi è passato tutto. Lei è il mio pilastro, più di lei non mi fido di nessuno. Mio padre è l'amore della mia vita, mi ha insegnato l'amore per come ama me, mia madre, mia sorella...".

L'attrice si è commossa quando è stato trasmesso un video di tutti suoi cari determinanti per la realizzazione del suo sogno di diventare un'attrice. "Io dissi a papà che volevo frequentare la scuola di recitazione che costava 250 euro a settimana. Così mi faceva trovare i soldi sulla vetrinetta... Lui e mia sorella facevano a metà per frequentare la scuola di recitazione. Io ovviamente ora ho ricambiato", come riporta Today.it.

Sul futuro "mi auguro di recitare per sempre",e sull'amore (nei giorni scorsi si era parlato di un presunto flirt con Geolier) "in questo momento sono innamorata di me stessa, del lavoro. Amo amare, amici, famiglia, e mi auguro di trovare un ragazzo che merito".