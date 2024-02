Sanremo, il momento in cui Geolier sa di essere in testa: gioia e commozione|VIDEO

La classifica è parziale e non vedeva tutti i cantanti in gara, ma dalla seconda serata del festival di Sanremo Geolier si candida prepotentemente a possibile candidato per la vittoria finale. La sua canzone I p'me tu p'te si è classificata al primo posto superando alcuni tra i maggiori favoriti del festival.

In un video che sta spopolando sui social si vede Geolier attendere con trepidazione la lettura da parte di Amadeus della classifica. Al momento dell'annuncio l'artista di Secondigliano e il suo staff esultano. La gioia è incontenibile.

Geolier è a Sanremo, come ha raccontato anche in una intervista a Today (VIDEO), con 30 tra amici e collaboratori. "Ci sentiamo sempre a casa. Giriamo in 30, 40, tutti da Napoli - racconta a Roberta Marchetti per Today - Siamo una famiglia. Qui ci sono 30 persone, solo 5 lavorano. A me serve questo in ogni posto del mondo".