Artem si "rifiuta" di dormire con l'ex allieva di Amici: "Ho una fidanzata a Napoli. Ho dei principi"

Le nuove coppie a Pechino Express decise per un solo giorno dalla produzione, hanno turbato Artem (Pino di Mare fuori). L'attore è finito in coppia con Megan Ria, del team Ballerine, nella tappa di Laos. L'ex allieva di Amici i è lamentata del nuovo compagno di avventura: "Siamo l'opposto, lui non guarda in faccia a nessuno".

Artem si è invece rifiutato di dormire insieme a Megan per non far preoccupare la fidanzata Gioia D'Ambrosio, nota tik toker: "Ho una donna a casa e non mi va di rapportarmi con altre. Non voglio che la mia fidanzata si faccia idee strane. E' una questione mia, di principio. E' privacy, non ci conosciamo"

La replica di Megan: "Rispetto, ma non condivido. Non è un problema dormire da sola, ma non mi sento di andare verso di lui perché c'è un muro. Capisco tutto, però, ho una concezione diversa del rispetto. Rispetto la sua scelta, però non è un concetto che condivido".