Paolantoni: "Sono diventato orfano a 22 anni. Per mesi ho vissuto senza corrente e acqua"

Francesco Paolantoni si confessa a Domenica In da Mara Venier. L'attore napoletano rivela alcuni particolari della sua vita poco noti che hanno colpito molto i telespettatori.

"Sono rimasto orfano a 22 anni. Lavoravo poco, per mesi senza corrente e acqua, vivevo in casa da solo, riuscivo ad andare avanti, ma era dura, visto che era anche inverno. Mi hanno aiutato in tanti però. Poi arrivò il lavoro e la situazione è migliorata. Mi sento comunque, nonostante quel periodo, un grande privilegiato. Sono un uomo fortunato alla fine".