Peppe Di Napoli lascia L'Isola dei Famosi: il ritiro per problemi fisici | VIDEO

Peppe Di Napoli lascia "L'Isola dei Famosi". L'imprenditore napoletano ha deciso di abbandonare il reality show Mediaset per problemi di natura fisica.

"Abbandono l'isola perchè sono stanco. Non ce la faccio più. Chiedo scusa a tutti gli italiani, ma me ne vado", dice Di Napoli in un video pubblicato sui canali social ufficiali del programma.

"Grazie a tutti per il supporto. Purtroppo per problemi fisici ho dovuto abbandonare il programma. Grazie Italia, grazie Napoli. E grazie all'immenso staff del programma. Un'esperienza che porterò sempre con me", è invece il testo del messaggio pubblicato sulla pagina ufficiale della Pescheria Di Napoli.

Peppe Di Napoli in nomination: televoto annullato e riaperto

"Peppe Di Napoli ha deciso di ritirarsi da “L’Isola dei Famosi”. Il televoto è quindi annullato, verrà riaperto con gli altri quattro naufraghi già in nomination: Artur Dainese, Maité Yanes, Alvina Verecondi Scortecci e Khady Gueye. I voti pervenuti nella sessione annullata non sono considerati validi. Gli utenti che hanno votato attraverso sms verranno rimborsati". E' quanto spiega in una nota la pagina ufficiale dell'Isola dei Famosi.