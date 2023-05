Supercoppa Italiana, svelata l'avversaria del Napoli in semifinale

Il Napoli affronterà la Fiorentina nella semifinale della Supercoppa Italiana 2023/2024. La nuova formula del trofeo, che si assegnerà con una 'final four', prevede, infatti, che la squadra vincitrice dello scudetto affronti la perdente della finale di Coppa Italia.

L'altra semifinale, invece, vedrà di fronte l'Inter e la squadra che arriverà seconda in campionato alle spalle degli azzurri. Nel caso in cui il club nerazzurro dovesse classificarsi secondo in Serie A, ad accedere alla Supercoppa sarebbe la terza in graduatoria.