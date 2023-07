Calciomercato Napoli | Due protagonisti del ritiro di Dimaro ceduti in prestito

Sono stati tra i protagonisti della prima settimana del ritiro del Napoli a Dimaro, partendo anche titolari nella prima amichevole stagione contro l'Anaune Val di Non e mettendosi in luce. Per i due giovani centrocampisti azzurri Antonio Vergara ed Alessandro Spavone è arrivato ora il momento di 'emigrare' in prestito per crescere ulteriormente e tornare un giorno alla base.

Vergara, classe 2003, si è accasato ufficialmente alla Reggiana in Serie B, dopo aver giocato nella scorsa stagione alla Pro Vercelli in Serie C. Ed è proprio al club piemontese che approda Alessandro Spavone, classe 2004, tra i migliori della Primavera azzurra nell'annata passata.

Lì Spavone troverà una vecchia conoscenza del club partenopeo, l'allenatore Andrea Dossena, ex terzino del Napoli dal 2010 al 2013.