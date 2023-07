Calciomercato Napoli | Lozano possibile contropartita per Kilman?

Il futuro di Hirving Lozano è ancora incerto. Il messicano è ormai a 11 mesi dalla scadenza del contratto con il Napoli ed un rinnovo non sembra al momento essere all'orizzonte. L'interesse nei confronti dell'attaccante, dall'Arabia alla Mls, non manca, ma al momento la sua posizione è in bilico.

Non è da scartare neanche l'ipotesi Premier League per il "Chucky". Il suo nome è stato accostato nei mesi scorsi ad Aston Villa e Wolverhampton. Ed è proprio ai "Wolves" che il Napoli potrebbe offrire il cartellino del 28enne esterno d'attacco per arrivare a Kilman, uno dei principali obiettivi per rinforzare la difesa azzurra.

Lozano potrebbe rivelarsi una carta importante per sbloccare la trattativa per il centrale difensivo anglo-ucraino, raffreddatasi negli ultimi giorni per l'elevata richiesta economica avanzata dal club britannico.