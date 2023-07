Calciomercato | Dalla Germania: "Demme vuole l'Hertha, ma il Napoli deve prima trovare il sostituto"

Resta in bilico il futuro di Diego Demme. Il centrocampista italo-tedesco è ripartito dal ritiro di Dimaro dopo una stagione non esaltante a livello personale, ma la sua permanenza al Napoli è tutt'altro che certa.

Sul 31enne c'è sempre l'interesse dell'Hertha Berlino, squadra che militerà nella serie B tedesca. Secondo quanto riferisce dalla Germania la "Bild", però, Rudi Garcia non si priverà dell'ex Lipsia se prima il club partenopeo non avrà trovato un sostituto.