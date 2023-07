Calciomercato | Il Napoli ufficializza l'acquisto di Caprile dal Bari

Il Napoli ufficializza l'acquisto di Elia Caprile dal Bari. Il portiere, classe 2001, passa dal club pugliese in azzurro a titolo definitivo.

Contestualmente il club partenopeo ha annunciato anche la cessione in prestito dell'estremo difensore all'Empoli fino a fine stagione.

Caprile, con un passato al Chievo, al Leeds e alla Pro Patria, si è messo in luce in questa stagione in Puglia, consacrandosi nel corso della stagione come uno dei migliori portieri della serie cadetta.