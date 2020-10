Europa League, Napoli corsaro in Spagna: battuta 1-0 la Real Sociedad

Il Napoli riscatta prontamente la sconfitta interna all'esordio contro l'Az Alkmaar, battendo in Spagna la Real Sociedad per 1-0. Decisivo un gol di Politano ad inizio ripresa.

Gli azzurri raggiungono in classifica i baschi a quota 3, alle spalle degli olandesi che salgono solitari in testa al gruppo F dopo il successo casalingo per 4-1 contro i croati nel Rijeka nell'altro match di serata.

Unica nota stonata della serata in casa partenopea è stato l'infortunio di Insigne. Il capitano è stato costretto a lasciare il terreno di gioco dopo circa 20 minuti a causa di un problema muscolare. Il rischio è che si possa fermare ancora, anche se Gattuso a fine partita, ai microfoni di Sky Sport, è sembrato ottimista: "Parlando con lui, mi ha detto che si è fermato in tempo. Vediamo".

Prossimo appuntamento europeo giovedì prossimo al San Paolo contro il Rijeka (calcio d'inizio alle 18,55). Non ci sarà Osimhen, espulso nel finale per doppia ammonizione.

IL TABELLINO DEL MATCH

Real Sociedad: Remiro, Gorosabel (78' Muguruza), Sagnan, Le Normand, Monreal, Merino (78' Zubimendi), Guevara, David Silva, Portu (68' Bautista), Oyarzabal (86' Guridi), Isak (68' Jose). All. Alguacil

Napoli: Ospina, Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui, Demme (89' Fabian Ruiz), Bakayoko, Politano (61' Di Lorenzo), Lobotka (61' Mertens), Insigne (22' Lozano), Petagna (61' Osimhen). A disp. Meret, Contini, Rrahmani, Manolas, Ghoulam, Zielinski, Elmas. All. Gattuso

Arbitro: Pawson (Inghilterra)

Marcatori: 55' Politano

Note: espulso Osimhen al 92' per doppia ammonizione. Ammoniti Lozano, Le Normand.