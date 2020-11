Napoli, festeggiano Elmas e Lobotka: le loro nazionali volano agli Europei

Grande gioia e soddisfazione per Elijf Elmas, che con la sua nazionale si qualifica agli Europei 2021, prima volta nella storia per la Macedonia.

Decisivo in casa della Georgia un gol dell'azzurro Goran Pandev. Elmas è rimasto in campo per tutto il match.

Festeggia anche un altro calciatore del Napoli: anche la Slovacchia di Stanislav Lobotka e dell'ex capitano partenopeo Marek Hamsik si è qualificata nella serata di ieri alla fase finale del campionato europeo per nazioni.