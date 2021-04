Napoli-Lazio, i convocati: ancora out Ospina, ci sono tre Primavera azzurri

David Ospina salta anche Napoli-Lazio. Il colombiano, ancora ai box per infortunio, non sarà in campo a difendere i pali azzurri nella sfida Champions del Maradona contro i capitolini. L'ex Arsenal non rientra, infatti nell'elenco dei convocati da Gattuso per il match di questa sera.

Al suo posto convocato il baby Idasiak, al pari degli altri due azzurrini Zedadka e Cioffi. Assente anche lo squalificato Demme, oltre al lungodegente Ghoulam.

Per quanto riguarda le scelte di formazione, in porta ci sarà dunque Meret. In avanti Mertens e Lozano dovrebbero vincere il ballottaggio con Osimhen e Politano. A centrocampo Bakayoko favorito su Elmas per la sostituzione di Demme. In difesa Hysaj e Mario Rui si giocano una maglia sull'out sinistro.

I convocati

Questo l'elenco completo dei convocati del Napoli per il match contro la Lazio: Meret, Contini, Idasiak, Hysaj, Di Lorenzo, Koulibaly, Maksimovic, Manolas, Rrahmani, Mario Rui, Zedadka, Elmas, Lobotka, Fabian Ruiz, Zielinski, Bakayoko, Lozano, Mertens, Osimhen, Petagna, Politano, Insigne, Cioffi.