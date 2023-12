Napoli, è sempre più emergenza sulle fasce in difesa: problemi anche per Zanoli

Walter Mazzarri dovrà far fronte ad una vera e propria emergenza sulle fasce in difesa in vista dell'attesissima sfida di campionato contro l'Inter.

Dopo gli infortuni di Olivera e Mario Rui, infatti, anche Alessandro Zanoli si è fermato nelle ultime ore a causa di una lombalgia. L'ex Sampdoria, entrato in campo nel finale del match contro il Real Madrid in Champions League, non ha preso parte alla seduta di allenamento del sabato.

Il tecnico toscano rischia, dunque, di ritrovarsi con un solo terzino di ruolo contro i nerazzurri, il capitano Giovanni Di Lorenzo.