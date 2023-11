Napoli-Empoli, rivoluzione Garcia: fuori Kvara e Zielu, si cambia modulo

Dopo il pareggio interno in Champions League contro l'Union Berlino, Rudi Garcia vara una vera e propria rivoluzione tattica per il lunch match del Maradona contro l'Empoli.

Il tecnico francese lascia fuori a sorpresa Natan, Zielinski e Kvaratskhelia e opera anche un cambio di modulo, schierandosi con un 4-2-3-1 che all'occorrenza può trasformarsi anche in 4-4-2.

In difesa c'è Ostigard a fare coppia con Rrahmani, con Olivera preferito a Mario Rui sulla sinistra. In mezzo al campo Lobotka e Anguissa, con Politano, Raspadori e Elmas sulla trequarti alle spalle del 'Cholito' Simeone. Cambio anche in porta: con Meret out in extremis per un problema fisico, c'è Gollini.