Napoli, 10 gol all’Anaune nell’esordio stagionale: doppietta per Kvaratskhelia

La stagione 2022-2023 del Napoli inizia con una goleada in amichevole a Dimaro contro l’Anaune Val di Non, squadra che milita nel campionato locale di Eccellenza. Gli azzurri, privi di alcuni elementi come Olivera, Juan Jesus, Fabian Ruiz ed Elmas, vincono per 10-0.

Subito in mostra il neo acquisto Kvaratskhelia, autore di una doppietta e tante giocate funamboliche nei 45 minuti in campo.

Spalletti riparte dal 4-3-3

Luciano Spalletti sceglie il 4-3-3 per la prima formazione stagionale. In porta c’è Meret, mentre in difesa Zanoli agisce da centrale al fianco di Rrahmani. A centrocampo il trio formato da Anguissa, Lobotka e Zielinski, mentre in avanti c’è Petagna al centro dell’attacco, con Lozano e Kvaratskhelia ai suoi lati.

A Di Lorenzo la fascia di capitano

Dopo gli addii di Lorenzo Insigne e Kalidou Koulibaly e la mancata riconferma di Mertens, almeno per il momento, il nuovo capitano del Napoli diventa Giovanni Di Lorenzo.

Il terzino della Nazionale ha indossato la fascia contro l'Anaune, nonostante la presenza contemporanea in campo di Piotr Zielinski e Mario Rui, che hanno una maggiore militanza in azzurro.

Di Rrahmani il primo gol della nuova stagione

E’ di Amir Rrahmani il primo gol del nuovo Napoli di Spalletti. Il difensore sblocca il match al quinto, spingendo in rete a pochi passi dalla porta un perfetto cross di Kvaratskhelia dalla sinistra. Proprio il georgiano va in gol al 27’ e al 38’, siglando due reti di pregevole fattura. In mezzo, al 34’, il gol dalla distanza di Anguissa.

Nella ripresa l'ingresso di Osimhen

Nel secondo tempo la prevedibile girandola di cambi, con l’attesissimo ingresso in campo di Victor Osimhen. La prima rete della ripresa la mette a segno Zerbin al minuto 55. Poi è il nigeriano a bucare la rete al 68’. Doppietta per Politano al 68’ e all’87’. Sul tabellino finisce anche l’autogol del trentino Fellini. Al 91' Ambrosino fallisce un calcio di rigore, ma un minuto dopo il giovane si riscatta siglando la rete che fissa il risultato sul 10-0.

Il tabellino

Napoli primo tempo (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Zanoli, Rrahmani, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Petagna, Kvaratskhelia.

Napoli secondo tempo (4-2-3-1): Contini, Zanoli, Di Lorenzo (78' Ambrosino), Costanzo, Mario Rui (70' Zedadka); Demme, Gaetano; Politano, Ounas, Zerbin, Osimhen. All. Spalletti.

Arbitro: Drigo di Portogruaro

Marcatori: 5' Rrahmani, 27' e 38’ Kvaratskhelia, 34' Anguissa, 55' Zerbin, 68' Osimhen, 69' e 87’ Politano, 73' Fellini (aut.), 92' Ambrosino.

Note: al 91' Ambrosino fallisce un calcio di rigore.