Napoli, Di Lorenzo diventa capitano senza Insigne, Koulibaly e Mertens

Dopo gli addii di Lorenzo Insigne e Kalidou Koulibaly e la mancata riconferma di Mertens, almeno per il momento, il nuovo capitano del Napoli diventa Giovanni Di Lorenzo.

Il terzino della Nazionale ha indossato la fascia nel primo match stagionale contro l'Anaune Val di Non, nonostante la presenza contemporanea in campo di Piotr Zielinski e Mario Rui, che hanno una maggiore militanza in azzurro rispetto al terzino destro.