Napoli-Anaune, la prima formazione stagionale scelta da Spalletti

Primo impegno stagionale per il Napoli 2022/2023. Gli azzurri scendono in campo a Dimaro per un test amichevole contro l'Anaune Val di Non, squadra che milita nel campionato locale di Eccellenza.

Spalletti lancia subito dal primo minuto il neo acquisto Kvaratskhelia, schierandosi con il 4-3-3. Al centro dell'attacco spazio a Petagna.

Questa la formazione ufficiale: Meret, Di Lorenzo, Zanoli, Rrahmani, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Petagna, Kvaratskhelia.