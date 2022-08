Milik è bianconero: l'ex Napoli alla Juventus come riserva di Vlahovic

Arrivò a Napoli dopo la partenza di Gonzalo Higuain direzione Torino, Arek Milik, ma - un po' per sfortuna, un po' perché non si è mai dimostrato all'altezza dell'argentino - non è mai riuscito a non far rimpiangere uno dei centravanti (comunque la si voglia pensare) più forti della storia azzurra.

Adesso, ironia della sorte, il polacco finisce anch'egli a Torino. Non lascia Napoli per indossare direttamente la casacca bianconera come fece invece il suo predecessore, ma approda ai rivali del Napoli dopo un passaggio (abbastanza a vuoto a dire il vero) ai francesi dell'Olympique di Marsiglia. In una stagione e mezza in Ligue 1 il centravanti ha collezionato solo 37 presenze, sebbebe andando in rete non pochissimo, 16 volte.

Il polacco oggi firmerà un contratto fino al 2026 a 3,5 milioni a stagione più bonus. Al Marsiglia andrà 1 milione per il prestito oneroso, e 7 per il riscatto (non obbligatorio). Nel caso, al Napoli andrà il 20% della cifra come da precedenti accordi con il club transalpino.