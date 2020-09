DALLA FRANCIA - Il Psg pensa a Malcuit

Kevin Malcuit è uno di quei calciatori che potrebbero lasciare il Napoli nelle ultime settimane di calciomercato.

Il terzino francese potrebbe tornare in Ligue 1, dove ha ancora degli estimatori e non da poco.

Secondo L'Equipe, infatti, a pensare a Malcuit sarebbe il Paris Saint Germain.

In favore del 29enne giocherebbe soprattutto la sua duttilità ed un importante fattore per il club parigino come quello della lista, trattandosi di un calciatore di formazione francese.