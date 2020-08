SPORTITALIA - Koulibaly, nuova offerta del City: 63 milioni di euro più bonus

Il Manchester City non molla Kalidou Koulibaly. Secondo quanto riferito da Alfredo Pedullà a Sportitalia, l'agente del difensore senegalese, Ramadani, avrebbe presentato nelle ultime ore al Napoli una nuova offerta del club inglese per il cartellino del 29enne.

L'offerta, che ammonterebbe a 63 milioni di euro più bonus, non accontenterebbe però ancora le richieste della società di De Laurentiis, intenzionato a non privarsi del giocatore per questa cifra.