Inter-Napoli, Cruciani: "Gattuso, come al solito, ha ragione. Non si può falsare una partita"

L'arbitraggio di Massa in Inter-Napoli ha suscitato non poche polemiche in Italia, soprattutto per il rosso diretto ad Insigne.

A dire la sua sui social sull'argomento è stato anche il giornalista e conduttore della trasmissione radiofonica "La Zanzara" Giuseppe Cruciani, che si è schierato con il tecnico azzurro Gennaro Gattuso.

"Gattuso, come al solito, ha ragione da vendere: un vaffanculo ci può stare, non si può falsare una partita", scrive Cruciani su Twitter.