Inter-Napoli, i convocati: Gattuso ritrova Hysaj e Rrahmani

Buone notizie per Rino Gattuso in vista della sfida con l'Inter. Il tecnico del Napoli ritrova Hysaj e Rrahmani, entrambi reduci dal Covid e ora nuovamente a disposizione a partire dalla trasferta in terra lombarda.

I due difensori figurano nell'elenco dei convocati, dove non c'è ancora una volta Victor Osimhen.

Tutti negativi al Covid-19 i tamponi effettuati questa mattina ai componenti del gruppo squadra.

Questo l'elenco completo degli azzurri che voleranno a Milano: Meret, Ospina, Contini, Di Lorenzo, Ghoulam, Hysaj, Rrahmani, Koulibaly, Malcuit, Maksimovic, Manolas, Mario Rui, Demme, Elmas, Lobotka, Fabian Ruiz, Zielinski, Bakayoko, Lozano, Mertens, Petagna, Politano, Insigne.