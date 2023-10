Allarme per Osimhen in nazionale: uscito per infortunio

Allarme Osimhen in casa Napoli. Il nigeriano, titolare con la sua nazionale nel corso dell'amichevole disputata a Portimao, in Portogallo, contro l'Arabia Saudita di Roberto Mancini, è uscito nella ripresa per un problema fisico.

Osimhen ha chiesto il cambio al 58' dopo uno scatto. L'attaccante nigeriano prima si è accasciato a terra per poi rialzarsi immediatamente ed uscire fuori dal campo con le proprie gambe.