Cannavaro: "Ibrahimovic innamorato di Napoli. Credo abbia il rammarico di non aver mai giocato in azzurro"

"Con Ibra andammo a fare un giro per le strade di Napoli in vespa e ha apprezzato molto. Lui è innamorato di Napoli, lo ha sempre detto. Forse c'è un po' di rammarico da parte sua di non aver giocato a Napoli. Da quello che so qualche anno fa Gattuso fermò un attimo la trattativa, ma De Laurentiis voleva portarlo al Napoli". Così Fabio Cannavaro, ai microfoni di Dazn nel corso dell'ultima puntata di Supertele, ha parlato della passione di Zlatan Ibrahimovic per Napoli e del suo mancato approdo in azzurro.

Ibrahimovic innamorato di Napoli, sognava il Maradona ??

Cannavaro conferma: “De Laurentiis voleva prenderlo, Gattuso fermò la trattativa” ?#Ibrahimovic #SuperTele #DAZN pic.twitter.com/XRWI1UnHCa — DAZN Italia (@DAZN_IT) April 3, 2023