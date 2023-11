"Garcia ha lasciato l'allenamento in anticipo", ma il Napoli smentisce

Nella serata di ieri il club di Aurelio De Laurentiis ha diffuso un comunicato volto a smentire una notizia uscita in giornata, prima sul Corriere dello Sport e poi su diverse altre testate. "Il Napoli precisa - è il testo della comunicazione della Società - che non corrisponde al vero l’articolo riportato oggi da “Il Corriere dello Sport” e ripreso poi dal sito ufficiale dello stesso quotidiano e da altri siti web, relativo al presunto rientro negli uffici della sede di Garcia durante l’allenamento di ieri. Il Mister, infatti, ha diretto ininterrottamente tutta la seduta dal campo".

Ma a cosa si riferisce il Napoli? Ad una notizia che voleva sottolineare la continua presenza agli allenamenti del patron, ma che in realtà non appariva eccessivamente lusinghiera per il tecnico francese. Così l'articolo del quotidiano sportivo: "Il giorno dopo Salerno, la Salernitana e il derby è cambiata soltanto una cosa, per altro sostanziale: il Napoli è tornato in zona-Champions, al quarto posto, a un solo punto dal Milan. Per il resto, tutto uguale: a cominciare dalla presenza di Aurelio De Laurentiis al centro sportivo di Castel Volturno, anche di domenica, ancora al fianco della squadra e di Rudi Garcia, impegnati sin da ieri nella preparazione del bis con l’Union Berlino in programma mercoledì al Maradona". Fin qui tutto bene, poi la frase che ha smosso gli uffici azzurri. "Anzi: a un certo punto dell’allenamento, sotto il diluvio, Garcia è rientrato in sede, in ufficio, a dirigere la seduta sono rimasti gli uomini del suo staff. E il presidente: Aurelio, un uomo solo al comando sotto la pioggia. Debitamente al riparo ma comunque in campo fino alla fine a osservare i suoi pensando alla Champions. Nonostante fosse semplicemente una classica seduta di scarico post partita. Irriducibile, lui".