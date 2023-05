Primo gol in Serie A per Gaetano, Spalletti: "Farà una grande carriera"

Gianluca Gaetano è il volto della felicità. Il centrocampista napoletano, dopo aver coronato il sogno di vincere lo scudetto con la squadra del suo cuore, si è tolto un'altra soddisfazione nel match contro l'Inter, siglando la rete del 3-1 pochi minuti dopo il suo ingresso in campo.

Per il 23enne nativo di Cimitile si tratta del primo gol in Serie A. Nel post partita, ai microfoni di Dazn, Luciano Spalletti ha parlato di lui: "Ho tanti giocatori forti che ho fatto giocare poco come Gaetano che, ve lo dico io, farà una grande carriera".

Lo stesso Gaetano ha poi raccontato le sue emozioni ai microfoni di Sky Sport: "Segnare sotto la Curva B, al Maradona, nell'anno dello scudetto è un sogno che mi sembra incredibile. E' una gioia che resterà sempre nella mia memoria, ho le immagini dentro di me e non le dimenticherò più". Ringrazio la squadra, i miei compagni che sono stati splendidi con me. La maglia azzurra per me è tutto, rappresenta un amore che ho addosso e spero di poter indossare questa maglia per tanti anni. Devo molto a Spalletti e lo ringrazio per le belle parole che mi ha detto sempre. E' un allenatore grandissimo che mi ha migliorato tanto. Ogni suo consiglio l'ho seguito ed è stato prezioso".