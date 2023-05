Spalletti sul nervosismo di Osimhen al cambio: "Non è sempre colpa dell'allenatore"

"Osimhen si può arrabbiare, ma non è sempre colpa dell'allenatore che fa i cambi. Se uno per una volta è al di sotto delle proprie possibilità, in una settimana in cui non è stato bene e si è allenato poco, è giusto dare spazio anche agli altri e uscire a 25 minuti dalla fine". Così Luciano Spalletti, ai microfoni di Dazn, ha parlato nel post partita di Napoli-Inter dell'episodio avvenuto al momento del cambio del centravanti nigeriano, che non ha preso bene la sostituzione.

"Le esigenze sono che lui faccia il centravanti come ha sempre fatto. Ho tanti giocatori forti che ho fatto giocare poco come Raspadori e Gaetano che, ve lo dico io, farà una grande carriera", ha aggiunto il tecnico azzurro.