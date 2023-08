Calciomercato Napoli, Gabri Veiga non gioca con il Celta Vigo: lo spagnolo è in arrivo

Gabri Veiga è rimasto in panchina nel match di campionato disputato dal Celta Vigo sul campo della Real Sociedad e terminato con il risultato di 1-1.

Il centrocampista spagnolo, ormai ad un passo dal Napoli, non è sceso in campo per l'ultima partita con la squadra galiziana. Si attende ora solo la conclusione dell'operazione che consegnerà a Rudi Garcia un rinforzo di grandissima qualità per la mediana.