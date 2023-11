Come giocherà il Napoli di Mazzarri: la probabile formazione

Come giocherà il Napoli di Mazzarri? In molti se lo stanno chiedendo in queste ore, in virtù del fatto che il tecnico toscano ha quasi sempre in carriera adoperato la difesa a tre.

Il 62enne di San Vincenzo, in questa seconda esperienza da capo allenatore azzurro, non dovrebbe discostarsi dal modulo di ‘spallettiana’ memoria.

“Io il 4-3-3 non ho mai potuto farlo perché non avevo i giocatori adatti. L’anno scorso il Napoli ha trovato un’alchimia incredibile. Ha fatto un calcio bello, bellissimo. Il 4-3-3, con tutti i movimenti delle catene di destra e di sinistra, i terzini che, a volte, invece di allargarsi costruivano da dentro. Insomma, tante novità e il Napoli le ha assimilate meglio di altri”, aveva detto Mazzarri qualche settimana fa nel corso di un’intervista rilasciata al Corriere dello Sport.

Ecco che allora, almeno nelle inizialmente, l’allenatore potrebbe affidarsi a un undici collaudato, con Meret in porta, Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus (già conosciuto ai tempi dell’Inter) o Natan, e Olivera in difesa (Mario Rui resterà fuori per alcune settimane), Anguissa, Lobotka e Zielinski a centrocampo, Politano, Osimhen e Kavaratskhelia in attacco.

Non è da escludere anche un ricorso, magari a partita in corso, ad un 3-4-3, con tre tra Rrahmani, Natan, Juan Jesus e Ostigard in difesa, Di Lorenzo, Lobotka, Anguissa e Olivera a centrocampo e Politano, Osimhen e Kvaratskhelia in avanti.