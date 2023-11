Mazzarri al Napoli, tutte le reazioni dei suoi ex calciatori in azzurro

Il ritorno di Walter Mazzarri sulla panchina del Napoli dopo ben 10 anni ha suscitato tante reazioni, in particolare in quelli che furono suoi calciatori in azzurro tra il 2009 e il 2013.

Tra questi c'è una vera e propria bandiera di quel gruppo, Christian Maggio, che ha scritto un pensiero su Instagram dedicato al mister toscano: "Orgoglioso e super felice di rivederti a Napoli. Bentornato mister".

Anche Camilo Zuniga ha 'festeggiato' il ritorno di Mazzarri alla guida del club partenopeo: "Grande Mazzarroneeeee. Ci siamooo. Forza Napoliiiiii!".

A confidare convintamente in un esito positivo anche della seconda esperienza del trainer di San Vincenzo sulla panchina azzurra è Walter Gargano: “Al Napoli mancano i risultati, mister Mazzarri farà benissimo perché conosce la piazza. Con il suo gioco infiammerà i tifosi azzurri e aiuterà i giovani a fare bene“, ha spiegato l'uruguaiano a Radio Kiss Kiss Napoli.

Sempre ai microfoni dell'emittente radiofonica partenopea ha parlato anche Emanuele Calaiò, che invece non si aspettava un ritorno di Mazzarri all'ombra del Vesuvio: “Non mi aspettavo la scelta di Mazzarri da parte di De Laurentiis. Soprattutto in questo momento. Mazzarri è stato fondamentale per il Napoli per il dopo Reja. Ci ha portato in Champions. Non c’erano tanti traghettatori in giro e credo che De Laurentiis abbia scelto Mazzarri perchè conosce la piazza, ma il rischio che si riveli un’arma a doppio taglio è concreto. Quando allenava me, Mazzarri si affidava molto a Frustalupi. Avrei preferito Tudor subito: più giovane e più innovativo. Mazzarri ha sempre fatto il 3-5-2 e non ha mai adoperato il 4-3-3. Credo che il mister lascerà un pò più di autogestione ai ragazzi dal punto di vista del gioco. Dal punto di vista mentale Mazzarri ti dà tanto e credo che difficilmente possa fare peggio rispetto a Garcia. Non voglio dare giudizi ora, aspettiamo come vanno le prime partite. Tanto fino a giugno lui sarà l’allenatore".

Emozionato l'ex responsabile medico azzurro, il dottor Alfonso De Nicola, che ha ricordato gli anni al fianco di Mazzarri con un post sui social: "Mazzarri-Napoli, dieci anni dopo. L'emozione rievoca ricordi forti e duraturi. Tanti i momenti vissuti insieme. Alla società calcio Napoli e a tutti gli addetti ai lavori. Ai tifosi. A voi, l'augurio che il prosieguo di questa stagione possa far tornare a splendere il Napoli, nella massima serie come in Champions. Sono certo che sarà così. Qui, è sempre stata casa tua. Bentornato, Walter".