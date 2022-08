Demme e l'infortunio: "É successo perché qualcuno non ha saputo gestire se stesso"

Luciano Spalletti dovrà rinunciare a Diego Demme per alcune partite. Il centrocampista italo-tedesco sarà, infatti, costretto a restare per un po' ai box a causa di una infrazione del cuboide del piede sinistro.

L'ex Lipsia nell'allenamento di giovedì, in seguito ad uno scontro di gioco con un compagno di squadra, aveva riportato un trauma contusivo.

Nella giornata di sabato Demme ha pubblicato una storia su Instagram condita da un pizzico di polemica: "Grazie per i messaggi. Sono sempre positivo, però il momento è difficile perché il mio infortunio è successo perché qualcuno non ha saputo gestire se stesso. Il passato non si può cambiare, però il futuro sì. Stay positive".