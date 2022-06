Del Toro: "Tifo Juventus, ma mi vedrei meglio nel gioco del Napoli"

Danilo Del Toro è un talentuoso trequartista di origini italiane che gioca in Svizzera con il Neuchatel Xamax. Il 25enne ha giocato nell'ultima stagione con la maglia del FC Schaffhausen, collezionando 7 reti ed 8 assist in 33 presenze nel campionato elvetico di seconda divisione.

Nel corso di una lunga intervista rilasciata a "Cronache di spogliatoio", Del Toro ha raccontato della sua passione per la Juventus, non nascondendo però di vedersi bene nel gioco del Napoli: "Dybala è il mio giocatore preferito. Il tatuaggio che ho sul braccio destro l'ho fatto a 18 anni, proprio ispirandomi a lui. Tifo Juventus. Ma non mi ci vedrei, il gioco di Allegri non è nel mio stile. Mi si addice più un Sassuolo, un’Atalanta, forse anche il Napoli".

Il trequartista italiano nato in Svizzera ha parlato anche delle sue caratteristiche tecniche: "Mi piace anche giocare da ala, sulle fasce. Con gli anni non sono cresciuto male. Allo Sciaffusa sono riuscito a mettermi in mostra".