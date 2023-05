Napoli, il futuro è adesso: De Laurentiis vuol ripartire da Spalletti e Osimhen

Dopo la conquista aritmetica dello scudetto ed i festeggiamenti degli ultimi giorni, ma con l'obiettivo del record storico di punti in campionato ancora da provare a centrare, il Napoli guarda anche al futuro e alla prossima stagione.

Nonostante i numerosi 'rumors' delle ultime settimane, i cardini del progetto azzurro per il 2023/2024 potrebbero essere ancora Luciano Spalletti e Victor Osimhen. Aurelio De Laurentiis nei giorni scorsi ha ribadito la sua ferma intenzione di puntare fortemente sul tecnico toscano e sul centravanti nigeriano.

Per l'allenatore il club azzurro ha già esercitato l'opzione che prolunga di fatto il contratto per un'altra stagione, ma Spalletti e Adl presto potrebbero sedersi al tavolo per parlare di un progetto più a lungo raggio e decidere di proseguire insieme per più anni.

Situazione diversa per Osimhen. L'ex Lille è a due anni dalla scadenza del suo accordo con il sodalizio partenopeo. De Laurentiis, anche nei giorni scorsi ai microfoni della Rai, ha seccamente smentito di volersi privare del suo bomber. Un accordo per un prolungamento, però, dovrà essere trovato per garantire una permanenza tranquilla del calciatore e non rischiare di avvicinarsi troppo a quel 30 giugno 2025. Salvo che non arrivi una proposta 'indecente' già quest'estate da 150 milioni di euro da una 'big' del calcio europeo.