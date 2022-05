Benitez: "A Napoli abbiamo migliorato la struttura. Ho ancora l'ambizione di vincere titoli"

L'ex allenatore del Napoli Rafa Benitez ha rilasciato una lunga intervista al noto quotidiano sportivo spagnolo "As". Il tecnico ha raccontato come passa oggi le sue giornate dopo l'addio a stagione in corso all'Everton: " Al mattino guardo i video. Ora sto analizzando il gioco da dietro. Tutte le squadre giocano corto, rischiando molto con la palla. Passo molto tempo a parlare con le persone che giocano a calcio, a guardare le partite nel pomeriggio e a stare con la mia famiglia. Bisogna sempre aggiornarsi. Ora con i big data devi essere costantemente aggiornato. Incontro spesso un professore universitario di matematica. I numeri hanno bisogno di un esperto per leggerli, e quell'esperto di solito è un allenatore. Ti danno numeri e tu, con la tua esperienza, li interpreti e li valorizzi. Ad esempio si parla di possesso palla, ma cambia molto se è nel tuo campo o in quello del rivale. Ho iniziato 35 anni fa con un Commodore 64. Ricordo che quando ero nelle giovanili del Real Madrid, la mia squadra aveva segnato 117 gol e ne aveva subiti solo 19. E qualcuno mi disse: 'Il computer non segna'. Lo so, ma aiuta a gestire le informazioni. Devi usare la tecnologia per trarre conclusioni, ma l'esperienza è ciò che ti aiuta a prendere decisioni e fare meno errori".

Il tecnico spagnolo ha parlato anche della costruzione dal basso, di gran moda nel calcio moderno: "Sono cambiate le regole, soprattutto quelle che riguardano i portieri, e questo ha cambiato lui. Storicamente, i giocatori che hanno gestito meno palla sono stati i portieri e uno dei difensori centrali. C'era un difensore centrale che poteva essere un centrocampista libero, che gestiva la palla, e un altro aggressivo. Ora devi giocare da dietro e quelli che più giocano la palla sono i portieri e i difensori centrali. Vedi errori incredibili all'inizio, che costano ai club tantissime sconfitte. E tutto perché è di moda orchestrare da dietro. L'esperienza e l'analisi ti fanno valutare quando devi giocare da dietro, quando devi premere, aspettare. Nel calcio puoi raggiungere la vittoria in molti modi. Quello che devi provare a fare è sfruttare al meglio i tuoi strumenti, creare automatismi".