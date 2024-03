La settimana dello sport napoletano: splendide notizie da calcio a 5, sci e scherma

Domenica sera al PalaErcole di Policoro la MoMap Napoli Futsal ha scritto un’altra pagina storica dello sport napoletano. La squadra di Fulvio Colini, infatti, si è aggiudicata la Coppa Italia di calcio a 5 battendo nella finalissima l’Olimpus Roma, dominatrice in campionato, per 6-3. Un successo straordinario quello della società del presidente Perugino, al primo trofeo nella massima serie. (Qui il racconto dell’impresa della MoMap Napoli)

Nel basket, invece, la GeVi Napoli ha sfiorato l’ennesima impresa della sua straordinaria stagione, mancando per un soffio il successo al Forum di Assago contro l’Olimpia Milano, che ha vinto il match 86-84. Gli azzurri hanno avuto l’occasione finale della vittoria, ma la tripla segnata da Zubcic allo scadere è partita qualche frazione di secondo dopo la sirena. (Qui il resoconto del match)

SCHERMA – Secondo posto individuale per Luca Curatoli nella tappa di Budapest in Coppa del Mondo. Lo sciabolatore napoletano, ha battuto 15-13 il francese Maxence Lambert, 15-7 il thailandese Voragun Srinualnad, 15-12 il georgiano Sandro Bazadze, 15-12 il tedesco Matyas Szabo e 15-5 l’iraniano Ali Pakdaman, arrendendosi solamente in finale al padrone di casa ungherese Andras Szatmari (15-10).

Lo stesso Curatoli, insieme ai compagni di squadra Gallo, Samele e Torre, ha conquistato anche la qualificazione nella sciabola a squadre alle Olimpiadi di Parigi 2024.

Impresa sfiorata, invece, per le ragazze della squadra assoluta di spada femminile del Posillipo, che al primo anno in serie A2 hanno sfiorato il colpaccio della promozione in A1, classificandosi quinte ai campionati italiani di Piacenza. Dopo aver battuto al girone le squadre di Novara, Ravenna e Forlì, le rossoverdi hanno vinto il match per entrare nelle prime otto con Pistoia (entrando quindi nel tabellone dei play off), perdendo poi di misura l’assalto per la promozione con la squadra di Modena.

SCI - Giada D’Antonio ha conquistato ad Andalo, in Trentino, ben due titoli italiani della categoria Allieve ai Campionati Italiani disputati presso il comprensorio sciistico della Paganella. La giovane atleta dello sci club Vesuvio ha vinto nella specialità del SuperG e nello slalom Gigante. Le è sfuggito il titolo dello slalom per un incidente nella prima manche, nella gara conclusiva della manifestazione, ma ha fatto registrare anche il miglior tempo nelle prove di Ski Cross, la prima gara in programma che poi è stata annullata.

Quattordici anni a maggio, papà italiano e mamma colombiana, la giovane sciatrice di San Sebastiano al Vesuvio nel 2022 ha conquistato il titolo internazionale nel Gigante del Pinocchio e nel 2023 ha vinto due titoli italiani, oltre a due ori internazionali al Pinocchio a due all’Alpe Cimbra, in SL e GS.

TENNIS – E’ iniziato domenica 24 marzo l’Atp challenger 125 di Napoli sui campi in terra rossa del Tc Napoli. La finalissima si giocherà domenica 31 marzo, nel giorno di Pasqua. Tra gli uomini più attesi l’atleta di origini napoletane Luca Nardi, testa di serie numero 2 del seeding e grande promessa del tennis italiano, che nelle scorse settimane ha sconfitto Djokovic a Indian Wells.

VELA - Si è concluso lunedì a Maiorca il Campionato Europeo ILCA Under 21 di Vela, evento che ha visto la partecipazione di 201 velisti provenienti da 35 nazioni. L'Italia ha conquistato un bottino di tutto rispetto, con due medaglie d'oro e una di bronzo.

Nella classe ILCA 6 femminile, la talentuosa velista della Lega Navale Italiana - sezione di Napoli, Ginevra Caracciolo, è giunta settima su 65 partecipanti: “Ho concluso il campionato al settimo posto su 65 partecipanti. Non sono molto soddisfatta della mia prestazione, abbiamo trovato condizioni di vento leggero, inaspettate, e molto oscillante, che mi hanno messa alla prova. Sono comunque contenta di aver chiuso il campionato nelle prime dieci posizioni, date le difficili condizioni. La consapevolezza di lottare sempre con le migliori mi sprona ad allenarmi ancor più duramente per raggiungere i prossimi obiettivi”, ha dichiarato l’atleta.

CICLISMO – La seconda edizione del Giro Mediterraneo in Rosa, la competizione ciclistica femminile divenuta la seconda gara a tappe più importante d'Italia, in programma dal 18 al 23 aprile prossimi, è stata presentata all'hotel Gold Tower di Napoli. Si parte con la presentazione delle squadre al palazzetto dello sport di Casoria giovedì 18 aprile; venerdì 19 si corre la Frattamaggiore-Terzigno parco nazionale del Vesuvio di 106,650 km; sabato 20 sarà la volta della Montefalcione-Torre del Greco (103,6 km); domenica 21 aprile si va in Puglia con la Barletta-Barletta di 122,300 km; lunedì 22 Castelnuovo della Daunia-Castelnuovo della Daunia, in un circuito di 31,980 km da ripetere tre volte; conclusione martedì 23 aprile con la tappa Foggia-Motta Montecorvino.