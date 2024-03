Napoli nella storia anche nel calcio a 5: la MoMap batte Roma in finale e vince la Coppa Italia

Napoli entra nella storia anche nel calcio a 5. Prosegue il momento magico dello sport partenopeo dopo la vittoria dello scudetto nel calcio e il trionfo in Coppa Italia nel basket. A salire sul tetto d'Italia stavolta è la MoMap Napoli Futsal, che al PalaErcole di Policoro batte per 6-3 l'Olimpus Roma, capolista in campionato, nella finalissima e si aggiudica una storica Coppa Italia.

I ragazzi di Fulvio Colini, una vera e propria icona nazionale di questo sport, dopo il netto successo in semifinale contro Genzano per 5-0, partono subito alla grande anche nell'atto finale. Gli azzurri passano, infatti, in vantaggio dopo pochi secondi con l'argentino Borruto e dopo il pareggio capitolino di Dimas, tornano in vantaggio e conducono il match con grande autorità, fino alla vittoria finale. Da segnalare la prestazione straordinaria di Salas, letteralmente inafferrabile per gli avversari, eletto Mvp del match.

Il tabellino

MoMap Napoli Futsal-Olimpus Roma 6-3 (4-1 p.t.)

MoMap Napoli: De Gennaro, Perugino, Borruto, Salas, Bolo, Ercolessi, De Luca, Mancuso, Colletta, De Simone, Saponara, Caio. All. Colini

Olimpus Roma: Ducci, Tres, Cutrupi, Fortino, Dimas, Gabriel, Isgrò, Ceccarelli, Marcelinho, Biscossi, Cutruneo, Rodriguez. All. D'Orto

Marcatori: 0'45'' p.t. Borruto (N), 9'38'' Dimas (O), 13'02'' Mancuso (N), 16'27'' Bolo (N), 19'58'' Bolo (N), 4'35'' s.t. Marcelinho (O), 6'05'' Borruto (N), 16'11'' Marcelinho (O), 18'05'' Bolo (N)

Note: ammoniti Rodriguez (O), Dimas (O), Bolo (N), Fortino (O), Cutrupi (O), Marcelinho (O), Mancuso (N), Colletta (N). Espulsi al 18'59'' del p.t. Fortino (O) per somma di ammonizioni

Arbitri: Nicola Maria Manzione (Salerno), Chiara Perona (Biella), Simone Zanfino (Agropoli). Crono: Luca Paverani (Roma 2).

Le parole di Colini e Perugino a fine partita

"Abbiamo disputato una manifestazione stupenda. E' importante che la squadra arrivi così nei momenti decisivi. Napoli non aveva mai vinto un titolo nella massima serie e ci tenevo tantissimo. Ha vinto lo scudetto nel calcio, la Coppa Italia nel basket e oggi noi ci presentiamo con questa vittoria nel futsal. Per il campionato l'Olimpus Roma resta la favorita numero uno", ha detto il tecnico della MoMap Napoli Futsal Fulvio Colini a fine partita ai microfoni di Sky Sport.

"E' una vittoria rock, della nostra famiglia, in memoria di mio padre. La mia dedica va a tutte le persone che non ci sono più e a Napoli. E' bellissimo", ha detto commosso il presidente Serafino Perugino a Sky Sport.

I complimenti del Napoli Basket: "Le Coppe Italia passano a due!"

“Le Coppe Italia passano a due! Avanti Napoli e complimenti al presidente Perugino e a tutto il Napoli Futsal!”. Questo il commento del presidente della GeVi Napoli Basket Federico Grassi per celebrare la vittora della MoMap Napoli Futsal.