Napoli Tennis Cup, nelle 'quali' avanzano Ymer, Giannessi e Vesely: Brancaccio subito in campo nel tabellone principale

Prima giornata di incontri per la Napoli Tennis Cup 2024 sui campi in terra rossa del Tc Napoli. Nella mattinata di domenica ha preso il via il tabellone delle qualificazioni, che ha visto avanzare tutti gli uomini più attesi. Tra questi il 'davisman' svedese Elias Ymer, che ha sconfitto con un netto 6-0 6-0 il napoletano Emanuele Bastia.

Partono bene anche gli azzurri Giannessi, che prevale nel derby italiano contro il casertano Fabrizio Pio Osti (6-3 6-1), Lavagno, che batte il napoletano Pietro Manola (6-0 6-0) e Ruggeri, che vince contro Jacopo Berrettini (6-3 7-6). Esordio vincente anche per Jiri Vesely, ex numero 35 del mondo e alla ricerca della migliore condizione dopo un lungo infortunio, contro l'azzurro Cadenasso (6-2 6-3).

Lunedì si parte alle ore 10.00 con gli ultimi sei incontri del tabellone di qualificazione, che designeranno gli ingressi nel 'main draw'. Poi il via al tabellone principale con tre italiani subito in campo: il napoletano Raul Brancaccio, che se la vedrà con il francese Herbert, Francesco Passaro, che affronterà l'ungherese Piros, e Stefano Travaglia, che troverà sul suo cammino l'altro magiaro Valkusz.